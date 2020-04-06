بعد 10 أيام معاناة من كورونا.. نقل رئيس الوزراء البريطاني إلى المستشفى

تواصل – وكالات:

نقل رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون إلى المستشفى، مساء الأحد، بسبب استمرار معاناته من أعراض الإصابة فيروس كورونا المستجد منذ نحو عشرة أيام .

وأعلن مكتب جونسون، أن رئيس الوزراء نقل إلى المشفى لإجراء مزيد من الفحوص بعد استمرار معاناته من أعراض المرض عقب عشرة أيام من تشخيص إصابته.

وأضاف المكتب أن دخول جونسون المشفى هو عبارة عن “خطوة احترازية”، وأن رئيس الوزراء سيبقى مضطلعا بمهام عمله.

وكان جونسون، البالغ من العمر 55 عاما، قد أخضع نفسه لحجر صحي بمقر إقامته في (10 داونينغ ستريت) منذ إعلان إصابته بمرض كوفيد-19 في 26 مارس الماضي.