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توجيه عاجل من وزير الشؤون البلدية لمواجهة فيروس كورونا

توجيه عاجل من وزير الشؤون البلدية لمواجهة فيروس كورونا
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تواصل – فريق التحرير:

وجه ماجد الحقيل وزير الشؤون البلدية والقروية المكلف، بمضاعفة الحضور التقني في مواجهة كورونا والتعامل الفوري مع بلاغات 940.

وقال الحقيل، في تغريدة عبر حسابه في “تويتر”، “نعلم مدى أهمية دور المواطن والمقيم في هذه المرحلة، وقد لمسنا من الجميع تعاوناً واضحاً مع وزارة الشؤون البلدية والقروية، تمثل في إبلاغهم عن مخالفات وقائية، لتتم معالجة أكثر من 70 ألف بلاغ خلال الأسبوعين الماضيين.

وأضاف وزير الشؤون البلدية والقروية “نتطلع لاستمرار العمل التكاملي بيننا من خلال مضاعفتنا للطاقة التشغيلية لرقم البلاغات 940”.

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