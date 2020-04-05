الخريطة التفاعلية
غلق الخريطة
ولي العهد يصل منطقة الجوف
أقرا الخبر
ولي العهد يصل منطقة الجوف

ولي العهد يصل منطقة الجوف

بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه
أقرا الخبر
بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه

بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه

مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)
أقرا الخبر
مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)

مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)

ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)
أقرا الخبر
ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)

ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)

مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي
أقرا الخبر
مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي

مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي

وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»
أقرا الخبر
وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»

وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»

الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره
أقرا الخبر
الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره

الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره

نائب أمير منطقة جازان ينقل تعازي القيادة لوالد وذوي الشهيد «العريف معافا»
أقرا الخبر
نائب أمير منطقة جازان ينقل تعازي القيادة لوالد وذوي الشهيد «العريف معافا»

نائب أمير منطقة جازان ينقل تعازي القيادة لوالد وذوي الشهيد «العريف معافا»

بجوائز أيفون11 وهدايا متنوعة..«الدفاع المدني» يبدأ فعاليات مسابقة «سلامتك بمنزلك غايتنا»

بجوائز أيفون11 وهدايا متنوعة..«الدفاع المدني» يبدأ فعاليات مسابقة «سلامتك بمنزلك غايتنا»
0

تواصل – فريق التحرير:

طرحت المديرية العامة للدفاع المدني أول سؤال لمسابقة “سلامتك بمنزلك غايتنا” التي تهدف لتوفر وسائل السلامة الوقائية في المنزل.

وأوضحت الدفاع المدني في تغريدة على حسابها الرسمي في “تويتر” : من أدوات السلامة الوقائية بالمنزل: تركيب أجهزة الإنذار من الحريق- توفير طفاية حريق اليدوية- تجنب تحميل الأسلاك الكهربائية فوق طاقتها – الاهتمام بصيانة الأجهزة الكهربائية وتوصيلات الغاز- التدريب على استخدام طفايات الحريق وعمليات الإخلاء- إبعاد مصادر اللهب عن المواد القابلة للاشتعال”.

ورصد الدفاع المدني عدة جوائز للفائزين في المسابقة كالتالي:

الفائز الأول – جهاز ايفون 11+كاشف دخان
الفائز الثاني – هدية متنوعة +كاشف دخان
الفائز الثالث – هدية متنوعة +كاشف دخان
الفائز الرابع – هدية متنوعة +كاشف دخان.

مواد ذات صلة

مدني الطائف ينتشل جثة شخص سقط من مرتفع بمنطقة وعرة (صور)

مدني الطائف ينتشل جثة شخص سقط من مرتفع بمنطقة وعرة (صور)

تتضمن جوائز وهدايا.. تفاصيل مبادرة الدفاع المدني لرفع الوعي الوقائي بالمنازل خلال الحجر

تتضمن جوائز وهدايا.. تفاصيل مبادرة الدفاع المدني لرفع الوعي الوقائي بالمنازل خلال الحجر

«مدني تبوك» ينقذ 4 أشخاص إثر حريق بإحدى الشقق السكنية

«مدني تبوك» ينقذ 4 أشخاص إثر حريق بإحدى الشقق السكنية

إصابة 3 أشخاص في انهيار سقف فيلا في البدائع

إصابة 3 أشخاص في انهيار سقف فيلا في البدائع

التعليقات (٠)اضف تعليق

أضف تعليقًا

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه.

You may use theseHTMLtags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>