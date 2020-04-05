بجوائز أيفون11 وهدايا متنوعة..«الدفاع المدني» يبدأ فعاليات مسابقة «سلامتك بمنزلك غايتنا»

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طرحت المديرية العامة للدفاع المدني أول سؤال لمسابقة “سلامتك بمنزلك غايتنا” التي تهدف لتوفر وسائل السلامة الوقائية في المنزل.

وأوضحت الدفاع المدني في تغريدة على حسابها الرسمي في “تويتر” : من أدوات السلامة الوقائية بالمنزل: تركيب أجهزة الإنذار من الحريق- توفير طفاية حريق اليدوية- تجنب تحميل الأسلاك الكهربائية فوق طاقتها – الاهتمام بصيانة الأجهزة الكهربائية وتوصيلات الغاز- التدريب على استخدام طفايات الحريق وعمليات الإخلاء- إبعاد مصادر اللهب عن المواد القابلة للاشتعال”.

ورصد الدفاع المدني عدة جوائز للفائزين في المسابقة كالتالي:

الفائز الأول – جهاز ايفون 11+كاشف دخان

الفائز الثاني – هدية متنوعة +كاشف دخان

الفائز الثالث – هدية متنوعة +كاشف دخان

الفائز الرابع – هدية متنوعة +كاشف دخان.