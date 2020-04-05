بالفيديو.. رئيس «بلدي الرياض» يوضح تفاصيل وأهداف مبادرة «حرصاً لسلامتنا» للوقاية من كورونا

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أوضح الأستاذ خالد بن عبد الرحمن العريدي رئيس المجلس البلدي بالرياض، تفاصيل وأهداف مبادرة “حرصًا لسلامتنا.. رقابة لصحة الجميع” التي أطلقها المجلس؛ لتعزيز إجراءات الوقاية من فيروس كورونا الجديد.

وقال العريدي في مداخلة هاتفية مع فضائية “الإخبارية”، إن المجلس أطلق المبادرة، في ظل الحالة غير المسبوقة التي فرضتها جائحة كورونا التي استوجبت إجراءات عاجلة واحترازية قامت باتخاذها الحكومة على كافة المستويات، ولتفعيل الدور الرقابي للمجلس البلدي بالرياض.

وأضاف العريدي أن المبادرة تهدف إلى نشر الوعي بين المواطنين والمقيمين بالإجراءات الاحترازية المثلى لمواجهة انتشار كورونا، وتفعيل هذه المعرفة بممارسة الرقابة ومتابعة سلامة الإجراءات الاحترازية المتخذة في الأماكن الحيوية التي يرتادها المواطنون بشكل دوري.

وحول دور المواطن في المبادرة، أضاف العريدي، أن المبادرة تهدف إلى تفعيل دور المواطن في الرقابة والتعاون مع البلديات الفرعية في رصد الملاحظات داخل الأحياء، وذلك في حال الخروج الاضطراري من المنزل، ومتابعة جودة تنفيذ الإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا، والإبلاغ عن أي قصور أو خلل فيها قد يؤدي إلى زيادة حالات الإصابة”.