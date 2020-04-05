«الزكاة والدخل» تعلن مفاجأة سارة بشأن الغرامات على الأقساط المسددة.. وإيقاف الخدمات (فيديو)

تواصل – فريق التحرير:
أعلنت الهيئة العامة للزكاة والدخل، اليوم الأحد، عن إطلاق مبادرات لدعم القطاع الخاص في مواجهة تداعيات كورونا.
وقال المتحدث باسم “الزكاة والدخل” خلال المؤتمر الصحفي اليومي عن مستجدات فيروس كورونا: أن “توفير السيولة للقطاع الخاص ضمن أولويات الهيئة”.
وأكد المتحدث باسم “الهيئة”، “تأجيل سداد قيم ضريبية خلال الفترة الحالية، وإلغاء الغرامات على الأقساط المسددة”.
وأضاف: أنه “يمكن الاستفادة من المبادرات التي تم إطلاقها لدعم القطاع الخاص من 18 مارس وحتى 30 يونيو وإيقاف الخدمات تُرفع خلال هذه الفترة”.
#عاجل_السعودية| هيئة الزكاة والدخل: إطلاق مبادرات لدعم القطاع الخاص في مواجهة تداعيات كورونا.#كلنا_مسؤول.pic.twitter.com/i6hDY9KCqi
— قناة السعودية 🇸🇦 (@saudiatv)April 5, 2020