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11 نصيحة لتجنب اختراق الخصوصية في برامج الاجتماعات الافتراضية (إنفوجراف)

11 نصيحة لتجنب اختراق الخصوصية في برامج الاجتماعات الافتراضية (إنفوجراف)
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تواصل – فريق التحرير:

مع تزايد الاجتماعات الافتراضية مؤخرًا على خلفية إجراءات العزل الأخيرة لمواجهة انتشار فيروس كورونا، طرحت جمعية حماية المستهلك 11 نصيحة تقنية؛ لتجنت اختراق الخصوصية في برامج الاجتماعات عن بعد.

وقدمت الجمعية نصائحها عبر انفوجراف نشرته بصفحتها بموقع تويتر والتي جاءت كالتالي:

  • ضع كلمة سر قوية لغرف الاجتماعات وشاركها بطريقة آمنة.
  • استخدم ميزة “غرفة الانتظار” كي ينتظر المشاركون فيها حتى يسمح لهم المضيف بالانضمام.
  • اقفل الاجتماع بعد اكتمال المشاركين ولا تسمح لغيرهم بالانضمام.
  • لا تستخدم معرفك الشخصي للاجتماع وانشئ معرف عشوائي.
  • عطل ميزة مشاركة الشاشة لجميع المشاركين إذا لم يكن لها حاجة وفعلها فقط للمضيف.
  • لا تشارك روابط الاجتماعات على منصات التواصل الاجتماعي.
  • عطّل ميزة السماح للمشاركين المزالين بالعودة للاجتماع لكي تمنع دخول المتصيدين.
  • لا تضغط على الروابط المشبوهة التي يتم نشرها في غرف الاجتماعات.
  • لا تضغط على روابط اجتماع من مصدر غير موثوق.
  • عطّل ميزة الانضمام قبل المضيف، كي لا يتمكن الأشخاص من الدخول قبل المضيف.
  • عطّل ميزات نقل الملفات والدردشة الخاصة.

 

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