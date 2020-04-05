11 نصيحة لتجنب اختراق الخصوصية في برامج الاجتماعات الافتراضية (إنفوجراف)

تواصل – فريق التحرير:

مع تزايد الاجتماعات الافتراضية مؤخرًا على خلفية إجراءات العزل الأخيرة لمواجهة انتشار فيروس كورونا، طرحت جمعية حماية المستهلك 11 نصيحة تقنية؛ لتجنت اختراق الخصوصية في برامج الاجتماعات عن بعد.

وقدمت الجمعية نصائحها عبر انفوجراف نشرته بصفحتها بموقع تويتر والتي جاءت كالتالي: