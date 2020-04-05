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يهدف لتخويف الناس.. «الخضيري» يوضح حقيقة مقطع انتشار «كورونا» مع غاز السارين

يهدف لتخويف الناس.. «الخضيري» يوضح حقيقة مقطع انتشار «كورونا» مع غاز السارين
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تواصل- فريق التحرير:

علق أستاذ وعالم أبحاث في المسرطنات الدكتور فهد الخضيري على تداول مقطع يزعم أن فيروس كورونا سينتشر بشكل غريب خلال اليومين المقبلين ومعه غاز السارين وينصح المقطع الناس بإغلاق النوافذ والشبابيك والأبواب.

وقال” الخضيري” على حسابه الرسمي في ” تويتر” يدور مقطع من مجهول لتخويف الناس ويزعم ان كورونا سينزل من السماء خلال هذين اليومين ومعه غاز السارين وينصح الناس باغلاق النوافذ والشبابيك والابواب،ونقول ان هذا غير صحيح ولم يصدر اي تحذير في هذا الخصوص لا من اي مصدر رسمي حكومي ولا من منظمة الصحة العالمية، فلا تصدق الاشاعات “.

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