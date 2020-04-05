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توقعات طقس الأحد.. سحب رعدية مصحوبة برياح نشطة بمعظم المناطق

توقعات طقس الأحد.. سحب رعدية مصحوبة برياح نشطة بمعظم المناطق
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تواصل – فريق التحرير:

توقعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، تكوّن السحب الرعدية الممطرة المصحوبة برياح نشطة على عددٍ من المناطق اليوم الأحد، بمشيئة الله.

وتشمل الحالة الجوية، أجزاء من الرياض والشرقية والقصيم، ومرتفعات كلٍ من جازان وعسير والباحة ومكة المكرمة والمدينة المنورة وحائل.

فيما توقعت أن تنشط الرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار، وتحد من مدى الرؤية الأفقية على الأجزاء الوسطى والشمالية للمملكة.

أما عن درجات الحرارة، فمن المتوقع أن تصل أعلى درجة حرارة في المملكة إلى 40 درجة مئوية في مكة المكرمة، وأدنى درجة حرارة في طريف (14 درجة).

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