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وكيل إمارة الرياض: استمرار استقبال طلبات المواطنين والمقيمين إلكترونياً

وكيل إمارة الرياض: استمرار استقبال طلبات المواطنين والمقيمين إلكترونياً
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تواصل – واس:

أكد وكيل إمارة الرياض الدكتور فيصل بن عبدالعزيز السديري، أنه تنفيذاً لتوجيهات ومتابعة صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز، أمير منطقة الرياض وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن عبدالرحمن بن عبدالعزيز نائب أمير المنطقة، تواصل إمارة منطقة الرياض استقبال طلبات المواطنين والمقيمين بالمنطقة عن بعد عبر منصاتها الإلكترونية، مشيراً إلى إنجاز أكثر من 1100 عملية إلكترونية خلال الأربعة أيام عمل الماضية.

جاء ذلك خلال اطلاع السديري أول أمس على تقارير الإدارة العامة لتقنية المعلومات بإمارة المنطقة وإحصائيات العمل عن بعد.

وأشار الدكتور السديري إلى إمكانية التواصل والتقديم على سمو أمير منطقة الرياض وسمو نائبه عبر المجلس الإلكتروني الذي يحاكي مجلس استقبال المواطنين، مبينا أنه واستكمالاً للخدمات الإلكترونية يمكن التقديم لطلبات السجناء وتملك العقار والتعديات وكذلك الاستدعاء الإلكتروني.

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