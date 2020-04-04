«الشؤون الإسلامية» تطلق برنامجاً دعوياً توعوياً عن «جائحة كورونا»

تواصل – واس:

يفتتح وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد الشيخ الدكتور عبد اللطيف بن عبد العزيز آل الشيخ مساء اليوم السبت البرنامج الدعوي التوعوي حول “موافقة قرارات خادم الحرمين الشريفين في جائحة كورونا لأدلة الكتاب والسنة وواجب المواطن تجاهها “الذي تنظمه الوزارة ممثلة بفرعها في منطقة جازان، ويستمر لتسعة أيام متواصلة بمشاركة عدد من المشايخ والدعاة والمختصين عبر منصات الوزارة الرقمية والإذاعية عن بعد، في إطار البرامج التوعوية والإرشادية التي تواصل تنفيذها مواكبة لجهود الدولة في التصدي لجائحة كورنا.

وأوضح المدير العام لفرع الوزارة بمنطقة جازان الشيخ أسامة مدخلي أن البرنامج ينطلق ــ بمشيئة الله ــ في تمام الساعة الثامنة والنصف من مساء اليوم بكلمة توجيهية للوزير الدكتور عبداللطيف آل الشيخ يتحدث خلالها عن أهمية الالتزام بالقرارات الاحترازية التي أقرت بموافقة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود – حفظه الله – التي تهدف إلى المحافظة على صحة المواطن والمقيم على هذه الارض الطيبة ولتجنب العدوى التي يسببها فايروس كورونا.

وأضاف : فيما تبدأ فعاليات البرنامج يوم غد الأحد وتستمر إلى يوم الاثنين العشرين من شهر شعبان الجاري 1441هـ، بمعدل محاضرة يومياً يقدمها عدد من المختصين من الأكاديميين والدعاة الرسميين، في طرح موضوعات متنوعة تناقش مجمل القرارات التي أمر بها خادم الحرمين الشريفين وموافقتها لأدلة الكتاب والسنة وحث المواطنين بالعمل بها .

وبين الشيخ أسامة مدخلي أن هذه المحاضرات سوف تبث عبر إذاعة “زدني” العلمية، وجميع قنواتها المرئية في مواقع التواصل الاجتماعي على الرابط: (اضغط هنا).

وقدم مدير عام فرع الوزارة في منطقة جازان في ختام الشكر والامتنان للوزير الشيخ الدكتور عبداللطيف آل الشيخ على دعمه المتواصل لكافة أعمال فروع الوزارة بما يحقق رسالتها في خدمة المجتمع، سائلاً الله تعالى أن يصرف عن بلادنا الوباء وأن يديم عليها الأمن والأمان والرخاء والاستقرار.