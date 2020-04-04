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«كاكست» تطلق «المسار السريع» لمواجهة «كورونا».. تعرف على التفاصيل

«كاكست» تطلق «المسار السريع» لمواجهة «كورونا».. تعرف على التفاصيل
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تواصل – واس:

أعلنت مدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية “كاكست”، إطلاق المسار السريع لدعم البحوث العلمية لمواجهة فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19).

وأوضحت أن الإعلان بالشراكة مع وزارة الصحة والمجلس الصحي السعودي والمركز الوطني للوقاية من الأمراض ومكافحتها “وقاية”.

ويستهدف المسار السريع “تعزيز وتكثيف الجهود الوطنية الرامية للحد من انتشار الفيروس، وتوفير الدعم للمؤسسات البحثية بالمملكة لتطوير آليات الكشف والرصد للفيروس المسبب لمرض كورونا المستجد بشكل دقيق وسريع واقتصادي وفق أعلى المعايير البحثية والعلمية”.

بدوره، أوضح رئيس “كاكست” الدكتور أنس بن فارس الفارس، أن المملكة بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز وولي العهد محمد بن سلمان، “تولي قطاع البحث والتطوير اهتماماً بالغاً حيث سخرت المدينة امكاناتها منذ نشأتها لدعم الباحثين في المملكة”.

وأشار إلى أن “إطلاق برنامج دعم الأبحاث يأتي كخطوة وطنية ضمن مسار التصدي الفاعل لخطر انتشار فيروس كورونا (كوفيد-19) في المملكة، ومتماشياً مع الإجراءات الوقائية والاحترازية التي اتخذتها المملكة للحد من انتشار هذا المرض”.

فيما كد نائب رئيس المدينة الدكتور عبدالعزيز بن مالك المالك، أن برنامج المسار السريع “يأتي ضمن حزمة برامج البحوث الموجهة، ويهدف إلى دعم منظومة البحث والتطوير بالمملكة لتطوير الاختبارات التشخيصية للفيروس، وتطوير الفحوصات المناعية (المصلية)، إلى جانب دعم البحوث المسحية الوبائية، وأنظمة الذكاء الصناعي والترصد الجيني النشط لفيروس كورونا المستجد”.

وأضاف المالك أن مدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية ستتيح استخدام مختبراتها المركزية للباحثين المرشحين لهذا البرنامج متى ما دعت الحاجة.

وخصصت المدينةالبوابة الإلكترونيةلتقديم المقترحات البحثية للمسار السريع لدعم البحوث العلمية لمواجهة فيروس كورونا (كوفيد-19) ، بدءاً من اليوم السبت 11 شعبان 1441هـ الموافق 4 ابريل 2020م وحتى نهاية يوم الأثنين 27 شعبان 1441هـ الموافق 20 ابريل 2020م.

فيما سيتم الإعلان لاحقاً عن النتائج خلال عشرة أيام عبر هيئة تحكيم استشارية تضم خبراء متخصصين في مجال الأبحاث.

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