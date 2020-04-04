شرطة مكة توضح بالخريطة نطاق أمر منع التجول في «الطائف»

تواصل- فريق التحرير:

حددت شرطة منطقة مكة المكرمة، حدود نطاق منع التجول المطبق في محافظة الطائف، ضمن الإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا .

وأوضح المتحدث الإعلامي لشرطة مكة المكرمة الرائد محمد عبد الوهاب الغامدي، أنه إشارة إلى بيان وزارة الداخلية بشأن تقديم وقت بدء منع التجول في محافظة الطائف إلى الساعة الثالثة عصرًا وذلك اعتبارًا من اليوم الجمعة 10/ 8/ 1441هـ، فإن نطاق المنع سيطبق من الجهة الشمالية السيل، ومن الجهة الجنوبية الشفا والسر، ومن الجهة الغربية الهدا، ومن الجهة الشرقية الحوية.

وأكد «الغامدي» على أهمية بقاء سكان المدن والمحافظات في منازلهم وعدم الخروج إلا للحاجة القصوى في أوقات السماح المعلنة؛ حيث إن هذا الإجراء يعد من الإجراءات الاحترازية والضرورية للحفاظ على الصحة العامة.