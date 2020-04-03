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«النيابة» تحقق مع مواطن تلفظ على رجال الأمن وعرض رشوة لإلغاء مخالفة منع التجول

«النيابة» تحقق مع مواطن تلفظ على رجال الأمن وعرض رشوة لإلغاء مخالفة منع التجول
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تواصل – حفر الباطن:

باشرت النيابة العامة، إجراءات التحقيق مع مواطن وجهت إليه اتهامات بالإساءة لرجال الأمن إثر مخالفته لأمر منع التجول بمحافظة حفر الباطن.

وقال مصدر مسؤول بالنيابة العامة، في تصريحات صحفية، إن المواطن ظهر في مقطع فيديو متداول في وسائل التواصل الاجتماعي، وهو يتلفظ على رجال الأمن إثر مخالفته لعدم امتثاله لأمر منع التجول، وعرض مقابلًا على سبيل الرشوة لمن يقوم بإلغاء هذه المخالفة.

وأكد أن التحقيق مع المتهم جاء استنادًا للمادتين (١٥، ١٧) من نظام الإجراءات الجزائية.

وشدّد المصدر على أن النيابة العامة تتابع بعناية بالغة كل ما يتم تداوله في وسائل التواصل الاجتماعي، ورصد السلوكيات المجرَّمة الخارجة على الأوامر والقرارات والتعليمات الصادرة في مواجهة جائحة كورونا والتعامل معها بحزم.

وأهاب المصدر بالجميع التحلي بالحس الوطني واستشعار المسؤولية في مثل هذا الظرف؛ نأيًا بالنفس عن المساءلة الجزائية، وحرصًا على صحة وسلامة النفس والمجتمع.

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