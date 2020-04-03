«النيابة» تحقق مع مواطن تلفظ على رجال الأمن وعرض رشوة لإلغاء مخالفة منع التجول

وأكد أن التحقيق مع المتهم جاء استنادًا للمادتين (١٥، ١٧) من نظام الإجراءات الجزائية.

وشدّد المصدر على أن النيابة العامة تتابع بعناية بالغة كل ما يتم تداوله في وسائل التواصل الاجتماعي، ورصد السلوكيات المجرَّمة الخارجة على الأوامر والقرارات والتعليمات الصادرة في مواجهة جائحة كورونا والتعامل معها بحزم.

وأهاب المصدر بالجميع التحلي بالحس الوطني واستشعار المسؤولية في مثل هذا الظرف؛ نأيًا بالنفس عن المساءلة الجزائية، وحرصًا على صحة وسلامة النفس والمجتمع.