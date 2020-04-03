خريطة انتشار كورونا في المملكة.. الرياض تتصدر بـ587 حالة

تواصل – فريق التحرير:

أعلنت وزارة الصحة السعودية، اليوم الخميس، إطلاق منصة تفاعلية لتوضيح مستجدات فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) في المملكة.

وتحتوي المنصة التفاعلية على مؤشرات ورسوما بيانية تشرح الوضع الوبائي للفيروس في جميع المناطق، ويجري تحديثها بصورة دورية، وذلك في إطار سعي وزارة الصحة لتوفير المعلومات الدقيقة عن مستجدات الفيروس من خلال منصة رسمية موثوقة.

وبنظرة سريعة للمنصة نجد أن عدد الإصابات الإجمالي بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) توزعت على عدة مدن سعودية على النحو التالي: 587 حالة في الرياض، و363 في مكة، و256 في جدة ، و199 في المدينة المنورة،و 136 في الدمام ، و117 في القطيف، و227 حالة أخرى موزعة على مدن أخرى، ليكون إجمالي الحالات في المملكة 1885 حالة منها 1536 حالة نشطة، والباقي موزع ما بين حالات التعافي وإجماليها 328 ، وحالات الوفاة وإجماليها 21 حالة.