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توضيح مهم من «الجوازات» بشأن الفئات المعفاة من المقابل المالي

توضيح مهم من «الجوازات» بشأن الفئات المعفاة من المقابل المالي
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تواصل – فريق التحرير:

أوضحت المديرية العامة للجوازات، أن الإعفاء من المقابل المالي وتمديد الإقامة لا يشمل العمالة المنزلية، وذلك في ردها على سؤال مواطن حول مدى شمول العامل المنزلي بقرارات التمديد والإعفاء.

وأشارت الجوازات، إلى أن الإعفاء يشمل الوافدين من المهن التجارية المنتهية إقاماتهم من تاريخ 1441/7/23هـ الموافق 2020/3/20م، وحتى1441/11/9هـ الموافق 30 / 6 / 2020م، وذلك من خلال تمديد فترة الإقامات الخاصة بهم “آلياً” لمدة ثلاثة أشهر دون مقابل.

وتابعت المديرية العامة للجوازات، أنه في حال وجود أي مستجدات سيتم الإعلان عنها عبر القنوات الرسمية، مهيبةً بالجميع الحصول على المعلومات من مصادرها الرسمية.

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