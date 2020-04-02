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«الصحة»: 165 إصابة جديدة بـ«كورونا» في المملكة.. وتسجيل 5 وفيات (فيديو)

«الصحة»: 165 إصابة جديدة بـ«كورونا» في المملكة.. وتسجيل 5 وفيات (فيديو)
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تواصل – فريق التحرير:

أعلن المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة، محمد العبد العالي، اليوم الخميس، عن تسجيل 165 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) في المملكة.

وأكد “العبد العالي” خلال المؤتمر الصحفي اليومي عن مستجدات فيروس “كورونا” في المملكة، تسجيل خمس وفيات جديدة في المملكة، ليصل إجمالي العدد إلى 21 حالة.

وأشار متحدث “الصحة” إلى تعافي 64 حالة جديدة، ليصل العدد الإجمالي للمتعافين إلى 328 حالة، ومبينًا أن من بين الإصابات اليوم 163 حالة بسبب المخالطة.

ونبّه “العبد العالي”، إلى أن “التراخي في الالتزام بالتعليمات يزيد أعداد الإصابة كورونا”، لافتًا إلى أن جميع الجهات الحكومية سخرت خدماتها للمجتمع لحمايتهم من الفيروس.

وطالب متحدث “الصحة”، “المدن التي لم يصل لها فيروس كورونا بالانتباه والحذر”، وحذر الجميع من الدخول على أي رابط مجهول وغير مرتبط بجهة رسمية.

وختم “العبد العالي”، بأن “المملكة تسجل أعداد منخفضة بكورونا مقارنة بالعديد من الدول بسبب الإجراءات التي اتخذتها”.

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