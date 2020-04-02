لليوم الثاني على التوالي.. أمريكا تسجل أعداد وفيات قياسية جراء فيروس كورونا

تواصل- فريق التحرير:

سجلت الولايات المتحدة أعداد وفيات “قياسية” بسبب فيروس كورونا أمس الأربعاء، لليوم الثاني على التوالي، بعد إعلان وفاة 884 شخصا في يوم واحد، حيث توفي 865 شخصا الثلاثاء، في الولايات المتحدة، بحسب أرقام جامعة جونز هوبكنز الأمريكية، التي تعد مرجعا في متابعة انتشار الوباء عالميا.

و توفي 4,757 أمريكيا حتى الآن، بسبب الفيروس، أي نحو 10 % من إجمالي الوفيات المسجلة في العالم والتي يبلغ عددها نحو 47 ألف وفاة.

وكان نائب الرئيس الأمريكي مايك بنس قال الأربعاء، إن النماذج التي حددها البيت الأبيض لتفشي فيروس كورونا المستجد تظهر البلاد على مسار شبيه بإيطاليا المتضررة بشدة.

وأعلنت إصابة 213 ألف أمريكي بالفيروس، أي نحو الضعف بالنسبة لعدد الإصابات في إيطاليا البلد الثاني في القائمة بعد الولايات المتحدة، والذي سجل إصابة نحو 110 آلاف شخص، ووفيات لأكثر من 13 ألف شخص.

ويتجه العالم بسرعة إلى تسجيل المصاب رقم مليون بالمرض، بعد أن ارتفعت أعداد الإصابات المسجلة في 180 بلدا إلى 932,605.