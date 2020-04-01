مداهمة معمل يغش «المعقمات» بالزيوت العطرية وضبط مستودع مخفي (فيديو)

تواصل – فريق التحرير:

باشرت الفرق التابعة لوزارة التجارة، بالتعاون مع الجهات الأمنية، بعد منتصف ليل أمس، مداهمة معمل يغش المعقمات بالزيوت العطرية.

وأوضحت وزارة التجارة، في تغريدة عبر حسابها الرسمي في “تويتر”، أنه تم حجز الكميات تمهيدا لإتلافها، وإغلاق المعمل، كما تم ضبط مستودعات مخفية بداخل المعمل يديرها عمالة مخالفة.

ورصدت التجارة، بداخل المعمل والمستودع، أدوات لغش المنتجات وتواريخ الإنتاج، وكذلك مواد منتهية الصلاحية.

ونشرت وزارة التجارة مقطع فيديو وثقت من خلاله جهود المراقبين ورجال الأمن في مداهمة المعمل وضبط وإتلاف المنتجات المغشوشة.