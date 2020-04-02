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«صحة الطائف» تكشف حقيقة علاقتها بـ «الاستراحة» المخالفة للإجراءات الاحترازية

«صحة الطائف» تكشف حقيقة علاقتها بـ «الاستراحة» المخالفة للإجراءات الاحترازية
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تواصل – فريق التحرير:

نفت صحة الطائف، في بيان لها، علاقتها بالاستراحة المخالفة، مؤكدة أن هناك غرف مخصصة بالفنادق لمنسوبيها.

وقالت صحة الطائف، إنها تابعت ما تم نشره عبر مواقع التواصل بشأن تجمع عدد من السيارات بالقرب من أحد الاستراحات بالطائف، وادعاءات بأن الاستراحة المشار إليها تتبع للشؤون الصحية.

وأكدت صحة الطائف أنه لا علاقة تربطها بالاستراحة محل النقاش، وقد حددت في وقتٍ سابق عدداً من المباني الفندقية لمنسوبيها ممن يقتضي الوضع الحالي والاحترازات عدم عودتهم لمنازلهم وتأمين سكن مناسب لهم.

وأشارت إلى أن ذلك بهدف منع اختلاطهم بالمجتمع، وحفاظاً على أسرهم وتقديرًا لما يقومون به من جهد وتعامل مباشر مع الحالات المشتبه بإصابتها بفيروس “كورونا”.

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