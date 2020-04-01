الصحة تحذر من ممارسات شائعة بالمنازل تسهم في تفشي كورونا (فيديو)

تواصل – فريق التحرير:

حذَّرت وزارة الصحة، اليوم الأربعاء، من ممارسات مخالفة تشهدها بعض المنازل للتوصيات والتعليمات التي أصدرتها المملكة لتعزيز فرص انتشار فيروس كورونا.

وقال المتحدث باسم وزارة الصحة الدكتور محمد العبدالعالي، إنه يحذر الجميع من أي ممارسات مخالفة للتوصيات والتعليمات الصحية أو الأمنية من قبيل إحضار عمالة المهن المخالفة كالحلاقين أو العمالة المنزلية للبيوت.

ودعا العبد العالي، في رسالة إلى من “يتساهلون مع عمالة المهن المخالفة التي قد تنقل إليهم العدوى بعد إحضارها للمنزل”، مثل الحلاقين والعاملات المنزليات وغيرهم، إلى استشعار خطورة نقلهم عدوى الإصابة بفيروس “كورونا”.

وأضاف في مؤتمر صحفي عن مستجدات فيروس “كورونا” الجديد، أنه “من الخطر دخول الأفراد علينا من خارج المنزل، ونحن نجهل مستوى نظافتهم وسلوكياتهم ومن خالطوا”.

وشدد: “يجب أن نكون رقباء على أنفسنا وعلى صحتنا، فلا نسمح لهم أبداً بأن يقدموا لنا هذه الخدمات مقابل حجم المخاطر التي يمكن أن تدخل معهم”.

وتابع أنه “لا يجب على الشخص أن يكون مهتمًا بأن يكون شكله جميلاً إذا كان المقابل هو خطر انتقال الفيروس إلى أبنائه أو ذويه”.

وأكد أن “من يستشعر خطورة العدوى بالفيروس لن يغامر أبداً”.