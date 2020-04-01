مصدر بـ«شؤون الحرمين» يوضح حقيقة فتح صحن المطاف لجميع الطائفين

تواصل- فريق التحرير:

كشف مصدر مسؤول بالرئاسة العامة لشؤون الحرمين الشريفين حقيقة فتح صحن المطاف لجميع الطائفين.

وأكد المصدر أنه لم يتم فتح صحن المطاف لجميع الطائفين، وإنما تم السماح بفتحه لطواف العشرات من الطائفين على دفعات وبأوقات متباعدة حددتها الرئاسة احترازياً ووقائياً من فيروس “كورونا” الجديد،

وأوضح المصدر أن الإجراء تم ضمن الإجراءات الصحية الاحترازية الموصى بها من قبل الجهات المختصة، ونظراً لأهمية المحافظة على نظافة الحرمين الشريفين لمنع انتشار العدوى، ولضرورة تكثيف أعمال التنظيف والتعقيم في الحرمين الشريفين وذلك في غير أوقات الصلاة.