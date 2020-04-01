«الموارد البشرية» تحذر «القطاع الخاص»: استثناء وحيد لحرمان الموظف من أجره

تواصل – فريق التحرير:

أصدرت وزارة الموارد البشرية، تنبيهًا عاجلاً للقطاع الخاص بشأن أجر العاملين فيه، في ظل توجهات المملكة نحو تعزيز فرص انتشار فيروس كورونا الجديد.

جاء تنبيه الوزارة، ردًا على استفسار بخصوص لجوء بعض الشركات الخاصة إلى منح الموظف إجازة بدون مرتب، بحجة تطبيق الإجراءات الإحترازية المترتبة على فيروس كورونا.

وأكدت أنه “يحظر على القطاع الخاص حرمان الموظف من الأجر إلا في حالة واحدة”.

وأضافت أن “هذا الإجراء غير نظامي، وعقود العمل ملزمة لطرفي العلاقة التعاقدية – صاحب العمل والعامل- ومن ثم لا تؤثر الظروف الاستثنائية المؤقتة فيها”.

وقالت إن: “نظام العمل في المملكة لا يسمح بمنح العاملين إجازة بدون مرتب إلا في حالة موافقتهم على ذلك”.

وأشارت إلى أن “للمنشآت التي لديها عاملون لا تسمح لهم الظروف الحالية بأداء أعمالهم وفق الطرق التقليدية, اتباع طرق بديلة”.

ومن هذه الطرق: تمكين العاملين في استكمال مهامهم عن بعد، مشيرة في هذا الصدد إلى دليل إرشادي خاص ينظم هذه الآلية على الوزارة.

ودعت الوزارة جميع منشآت القطاع الخاص إلى التعاون والالتزام بالأحكام النظامية.

ودعت بتقديم بلاغات إليها بشأن إي مخالفات يتم رصدها عن طريق القنوات الرسمية.

ورصدت في سبيل ذلك تطبيق: معًا للرصد، المتاح عبر أجهزة الهواتف الذكية، أو من خلال الاتصال الهاتفي على الرقم:19911.