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متى تنتهي أزمة «كورونا»؟.. استشاري أمراض معدية يجيب (فيديو)

متى تنتهي أزمة «كورونا»؟.. استشاري أمراض معدية يجيب (فيديو)
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تواصل – فريق التحرير:

قال الدكتور فهد الزامل، أستاذ واستشاري الأمراض المعدية، إنه من الصعب الإجابة على التساؤلات بشأن موعد انتهاء أزمة فيروس كورونا.

وأضاف الزامل، الزامل خلال برنامج “معالي المواطن”، أن الأزمة اكتشفت في ٢٠١٩، ولم يمر سوى ٤ شهور على الجائحة وهذه فترة قليلة جدا على الدراسات.

وتابع أن الدراسات والأبحاث مستمرة في محاولة لمواجهة هذه الأزمة، مشيرا إلى أنه لا يعتقد أن الخلاص من هذا الفيروس سيكون قريبا.

وأوضح الدكتور فهد الزامل أنه علينا الترتيب لقرارات قد تكون صعبة، مضيفا أنه في حالة التوصل لعلاج فتصنيع التطعيم وحده يحتاج على الأقل إلى سنة.

وعن توقعاته بشأن احتمالية الانتهاء من أزمة كورونا قال إن “الانتهاء من الجائحة لن يكون قبل ٨ أشهر تقريبا”.

وتابع أن هناك دول وضعها صعب وأمريكا على سبيل المثال الوضع هناك يزداد سوءا، وكذلك فرنسا، بينما إيطاليا بدأت تتحسن شيئا ما، ولذلك علينا أن نستعد جيدا.

 

 

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