سجلت 291 وفاة اليوم.. أمريكا تتجاوز الصين في عدد وفيات كورونا

تواصل – وكالات:

سجلت الولايات المتحدة الأمريكية 290 حالة وفاة جديدة بفيروس كورونا المستجدخلال الـ24 ساعة الماضية، ليبلغ إجمالي عدد الوفيات في البلاد 3435 وفاة.

وتجاوزت أمريكا بذلك الصين في عدد الوفيات، حيث سجلت الصين اليوم 5 وفيات جديدة، ليصل العدد الإجمالي إلى 3305 حالة وفاة.

يُذكر أن عدد الإصابات في الولايات المتحدة قفز بشكل كبير خلال الأيام الماضية، ليصل إلى 177 ألف مصاب، فيما بلغ عدد الإصابات على مستوى العالم 837 ألفاً، وما زال العدد في ازدياد مستمر رغم الجهود الدولية المبذولة لتحجيم خطر الوباء.