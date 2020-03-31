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«النيابة» تكشف تفاصيل التحقيق مع أشخاص خالفوا أمر «منع التجول»

«النيابة» تكشف تفاصيل التحقيق مع أشخاص خالفوا أمر «منع التجول»
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تواصل – فريق التحرير:

كشف مصدر مسؤول في النيابة العامة، تفاصيل التحقيق مع عدة أشخاص خالفوا أمر منع التجول.

وأوضح المصدر أن الدوائر المختصة بالنيابة العامة تواصل إجراءات التحقيق، مع عدة أشخاص ظهروا بمقاطع فيديو متداولة لوقائع مغايرة عن بعضها.

وتظهر المقاطع، وفق المصدر، جملة محتواها قيامهم بتصوير ونشر خرقهم لأمر منع التجول، وذلك بعد أن تم إكمال الموجب النظامي من الجهة المختصة تجاه خرقهم لأمر منع التجول.

وأكد المصدر أن النيابة العامة شرعت في استجواب المذكورين فور مثولهم أمام المحقق المختص مكانياً، بعد إعلامهم بالحقوق المكفولة لهم نظاماً، وإحاطة التحقيق لوقائعهم من جميع جوانبها.

وأشار إلى حجز المركبات والجوالات المستخدمة في ذلك، فيما تم تمديد توقيفهم على ذمه القضية، وأن قضاياهم ما زالت تحت الإجراء تمهيداً لمباشرة الدعوى الجزائية تجاههم أمام المحاكم المختصة.

وبيّن المصدر أن تصوير أو نشر خرق الأمر الملكي بمنع التجول من الجرائم الماسة بالنظام العام، وجريمة كبيرة موجبة للتوقيف.

وأوضح أنه يعاقب مرتكب تلك الجريمة وكل من اشترك فيها عن طريق الاتفاق أو التحريض أو المساعدة بالسجن مدة تصل خمس سنوات، وغرامة تصل ثلاثة ملايين ريال، مع مصادرة الأجهزة المستخدمة في الجريمة، ونشر الحكم حال الإدانة على نفقة المحكوم عليه.

وأهاب المصدر بالجميع التحلي بالمسؤولية الجادة، والوعي التام فيما يتم تداوله عبر الوسائط الاجتماعية، والتزيّن بأخلاقيات المواطنة المثالية بالامتثال الأكمل لأمر خادم الحرمين الشريفين -حفظه الله- القاضي بمنع التجول؛ حرصاً على سلامة وصحة الجميع.

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