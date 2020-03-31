«الأمن العام» يحذر: إعطاء النقود للمتسولين ينشر «كورونا» (فيديو)

تواصل – فريق التحرير:

قال المتحدث الرسمي للأمن العام، العميد سامي الشويرخ، إنهم لاحظوا كثرة المتسولين وتجاوب الكثيرين معهم بإعطائهم النقود.

وحذر الشويرخ، خلال المؤتمر الصحفي اليومي حول مستجدات كورونا، من أن التعاطف مع المتسولين وإعطائهم النقود، قد يتسبب في انتقال العدوى بفيروس كورونا المستجد (كوفيد 19).

وأضاف أن إعطاء الأموال للمتسولين يتسبب في انتقال العدوى، بسبب ملامسة النقود وانتقالها من يدٍ إلى يد أخرى.

وأهاب متحدث الأمن العام بالجميع عدم التعاطف مع هؤلاء، موضحا أن الجمعيات الخيرية والجهات المعنية في المملكة تقوم بعملها على أكمل وجه.

وأكد الشويرخ أنه يتم التعامل مع المتسولين من مخالفي أنظمة الإقامة والعمل وفق ما ينص عليه النظام، لضبط الأمن في المجتمع وتأكيدا لتطبيق الإجراءات الاحترازية التي تتبعها المملكة للوقاية من كورونا.