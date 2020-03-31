شرطة تبوك تقبض على مواطن يروج شائعات عن فيروس كورونا

تواصل – واس:

ألقت شرطة منطقة تبوك، اليوم الثلاثاء، القبض على مواطن حاول إثارة البلبلة عبر تسجيل له حول فيروس كورونا.

وصرح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة تبوك أنه إشارة إلى التسجيل الصوتي المتداول عبر وسائل التواصل الاجتماعي ، لشخص ينشر شائعة عن وجود مواطن وشقيقته في إحدى المستشفيات بمنطقة تبوك يتلقيان العلاج بسبب إصابتهما بفيروس كورونا، وأنهما نقلا العدوى لعدد كبير من الأشخاص ، واصفاً الوضع الصحي في المنطقة أنه خطير، في محاولة لإثارة الرأي العام وتهويل الأمر وبث الهلع بين الأهالي.

وأسفرت نتائج المتابعة الأمنية – بفضل الله – عن تحديد هويته والقبض عليه وهو مواطن بالعقد الخامس من العمر، وجرى استكمال الإجراءات الأولية معه ، وإحالته لفرع النيابة العامة لتطبيق العقوبات النظامية بحقه.