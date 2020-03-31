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«متحدث التجارة» يؤكد وفرة الكمامات بالأسواق.. ويُعلق على ارتفاع أسعار «الحمضيات» (فيديو)
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تواصل – فريق التحرير:

أشاد المتحدث الرسمي لوزارة التجارة عبد الرحمن الحسين بوعي المواطن، لكونه ضرب أروع الأمثلة في الوعي في الاستهلاك، خلال هذه الفترة حيث كان معتدلا في كل مشترياته.

وقال المتحدث خلال المؤتمر الصحفي: إن هذه الإشادة بالمواطن ليست فقط على المستوى المحلي أو الإقليمى بل على المستوى العالمي، مقدما الشكر الجزيل لموقف المواطن على هذا الوعي في الاستهلاك.

وأضاف: “نعمل على إيجاد وفرة في منتجات الحمضيات خلال الأيام القادمة بعد ملاحظة ارتفاع أسعارها، مضيفاً أن البلاغات انخفضت عن قلة كميات المعقّمات والكمامات، وهذا يدل على توفرهما في السوق.

وأكد متحدث وزارة التجارة أن هناك رقابة كاملة على أسعار السلع عبر كل المنافذ، وتم تسجيل 1361 مخالفة على عدد من المتلاعبين في الأسعار

وتابع: “أن عدد تطبيقات التوصيل ارتفع ليبلغ  إلى 20 تطبيقا والعمل مستمر على تحسينها يوميا”.

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