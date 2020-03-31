«متحدث التجارة» يؤكد وفرة الكمامات بالأسواق.. ويُعلق على ارتفاع أسعار «الحمضيات» (فيديو)

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أشاد المتحدث الرسمي لوزارة التجارة عبد الرحمن الحسين بوعي المواطن، لكونه ضرب أروع الأمثلة في الوعي في الاستهلاك، خلال هذه الفترة حيث كان معتدلا في كل مشترياته.

وقال المتحدث خلال المؤتمر الصحفي: إن هذه الإشادة بالمواطن ليست فقط على المستوى المحلي أو الإقليمى بل على المستوى العالمي، مقدما الشكر الجزيل لموقف المواطن على هذا الوعي في الاستهلاك.

وأضاف: “نعمل على إيجاد وفرة في منتجات الحمضيات خلال الأيام القادمة بعد ملاحظة ارتفاع أسعارها، مضيفاً أن البلاغات انخفضت عن قلة كميات المعقّمات والكمامات، وهذا يدل على توفرهما في السوق.

وأكد متحدث وزارة التجارة أن هناك رقابة كاملة على أسعار السلع عبر كل المنافذ، وتم تسجيل 1361 مخالفة على عدد من المتلاعبين في الأسعار

وتابع: “أن عدد تطبيقات التوصيل ارتفع ليبلغ إلى 20 تطبيقا والعمل مستمر على تحسينها يوميا”.

#عاجل_السعودية| المتحدث الرسمي باسم#وزارة_التجارة: أُشيد بوعي المستهلك السعودي الذي ضرب أروع أمثلة الوعي في الاستهلاك وكان معتدل بكل مشترياته.#كلنا_مسؤول.pic.twitter.com/U9RBhorhFX — قناة السعودية 🇸🇦 (@saudiatv)March 31, 2020

#عاجل_السعودية| المتحدث الرسمي باسم#وزارة_التجارة: وجدنا ارتفاع في أسعار بعض الفواكهة "الحمضيات"، و وزارة التجارة تراقب باستمرار هذه السلعة وستكون وفرة بالمنتج خلال الأيام القادمة، وسجلت الوزارة 1361 مخالفة على عدد من المتلاعبين في الأسعار.#كلنا_مسؤول.pic.twitter.com/Kubvdlkt1S — قناة السعودية 🇸🇦 (@saudiatv)March 31, 2020