الخريطة التفاعلية
غلق الخريطة
ولي العهد يصل منطقة الجوف
أقرا الخبر
ولي العهد يصل منطقة الجوف

ولي العهد يصل منطقة الجوف

بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه
أقرا الخبر
بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه

بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه

مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)
أقرا الخبر
مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)

مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)

ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)
أقرا الخبر
ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)

ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)

مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي
أقرا الخبر
مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي

مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي

وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»
أقرا الخبر
وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»

وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»

الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره
أقرا الخبر
الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره

الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره

نائب أمير منطقة جازان ينقل تعازي القيادة لوالد وذوي الشهيد «العريف معافا»
أقرا الخبر
نائب أمير منطقة جازان ينقل تعازي القيادة لوالد وذوي الشهيد «العريف معافا»

نائب أمير منطقة جازان ينقل تعازي القيادة لوالد وذوي الشهيد «العريف معافا»

مختص في علم الفيروسات يتوقع انتهاء «كورونا» في المملكة خلال هذه الفترة

مختص في علم الفيروسات يتوقع انتهاء «كورونا» في المملكة خلال هذه الفترة
0

تواصل- فريق التحرير:

توقع أستاذ علم الفيروسات الدكتور «فهد المجحدي»، انتهاء فيروس كورونا بالمملكة في فترة تتراوح من 3 إلى 4 شهور، وهذا يتعلق بمدى الالتزام بالإجراءات الاحترازية التي اتخذتها المملكة للوقاية من انتشار الفيروس.

وأكد الدكتور المجحدي، في لقاء مع برنامج «يا هلا»  على فضائية «روتانا خليجية»، إن هذه الفترة تعتمد على المواطنين ومدى تطبيقهم للإجراءات الاحترازية، وكذلك اتخاذ مزيد من الإجراءات، محذراً من إمكانية عودة الفيروس مرة أخرى بعد انحساره لكونه يخضع لعدة عوامل منها الوعي المجتمعي واستعداد القطاع الصحي.

كما توقع «المجحدي» التوصل إلى لقاح لفيروس كورونا المستجد خلال فترة لا تقل عن 6 أشهر من الآن.

 

 

مواد ذات صلة

قرار مفاجئ من «التعليم» بشأن حركة النقل الخارجي للمعلمين

قرار مفاجئ من «التعليم» بشأن حركة النقل الخارجي للمعلمين

عند عودة الحياة الطبيعية هل هناك احتمال لتسجيل حالات جديدة بكورونا‬؟

عند عودة الحياة الطبيعية هل هناك احتمال لتسجيل حالات جديدة بكورونا‬؟

هل سيجري عزل أحياء في الرياض لإيقاف انتشار «كورونا»؟.. متحدث «الصحة» يجيب (فيديو)

هل سيجري عزل أحياء في الرياض لإيقاف انتشار «كورونا»؟.. متحدث «الصحة» يجيب (فيديو)

متحدث «الأمن العام» يوضح آلية التنقل بين مناطق المملكة أثناء «منع التجول» (فيديو)

متحدث «الأمن العام» يوضح آلية التنقل بين مناطق المملكة أثناء «منع التجول» (فيديو)

التعليقات (٠)اضف تعليق

أضف تعليقًا

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه.

You may use theseHTMLtags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>