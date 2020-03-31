مختص في علم الفيروسات يتوقع انتهاء «كورونا» في المملكة خلال هذه الفترة

تواصل- فريق التحرير:

توقع أستاذ علم الفيروسات الدكتور «فهد المجحدي»، انتهاء فيروس كورونا بالمملكة في فترة تتراوح من 3 إلى 4 شهور، وهذا يتعلق بمدى الالتزام بالإجراءات الاحترازية التي اتخذتها المملكة للوقاية من انتشار الفيروس.

وأكد الدكتور المجحدي، في لقاء مع برنامج «يا هلا» على فضائية «روتانا خليجية»، إن هذه الفترة تعتمد على المواطنين ومدى تطبيقهم للإجراءات الاحترازية، وكذلك اتخاذ مزيد من الإجراءات، محذراً من إمكانية عودة الفيروس مرة أخرى بعد انحساره لكونه يخضع لعدة عوامل منها الوعي المجتمعي واستعداد القطاع الصحي.

كما توقع «المجحدي» التوصل إلى لقاح لفيروس كورونا المستجد خلال فترة لا تقل عن 6 أشهر من الآن.