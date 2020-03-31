«مدني جدة» ينقذ وافداً أفريقياً حاول إلقاء نفسه من أعلى لوحة إعلانية بحي الأندلس (صور)

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نجحت فرق الإنقاذ بالدفاع المدني بمحافظة جدة من إنقاذ وافد إفريقي حاول إزهاق روحه من أعلى لوحة إعلانية يبلغ ارتفاعها ١٢ م بحي الأندلس.

ووفقاً لـ” اليوم” أوضح المتحدث الإعلامي للدفاع المدني بمنطقة مكة المكرمة العقيد محمد بن عثمان القرني ان مركز العمليات ٩١١ تلقى بلاغاً مساء أمس الاثنين يفيد عن محاولة وافد إلقاء نفسه بأعلى لوحة إعلانية بحي الأندلس، وعلى الفور جرى تحريك فرق الانقاذ والسلالم والوسادة الهوائية للموقع.

وأضاف أنه عقب الوصول إلى مكان الواقعة أتضح بأن الحالة عبارة عن وجود شخص أعلى لوحة إعلانية بارتفاع (12 م) حيث تم التعامل معه وفق ما يقتضيه الموقف بتهدئته بالتزامن مع فرد الوسادة الهوائية واستخدام سيارة السلالم والوصول إليه وإنزاله من قبل فرق الإنقاذ وهو بصحة جيدة، حيث تبين أنه أفريقي الجنسية في العقد الثالث من العمر وتم تسليمه للدوريات الأمنية في الموقع.