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مبادرة لتخصيص صك وقفي لبناء المساجد باسم أبطال «الصحة» (فيديو)

مبادرة لتخصيص صك وقفي لبناء المساجد باسم أبطال «الصحة» (فيديو)
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تواصل – فريق التحرير:

أطلقت جمعية العناية بمساجد الطرق مبادرة لتخصيص صك وقفي يذهب ريعه للمساجد، يكون باسم أبطال القطاع الصحي، تقديرا لجهودهم وتضحياتهم في مكافحة فيروس كورونا.

وأوضحت الجمعية، في مقطع فيديونشرته عبر حسابها في “تويتر”: “أن المبادرة تأتي عرفاناً بجهود أبطال وزارة الصحة في مواجهة أزمة كورونا، الذين تركوا بيوتهم وأهليهم من أجلنا، ليذهب أجر وثواب هذا الوقف إليهم.

وأضافت جمعية العناية بمساجد الطرق “شارك بهديتك لهم عبر المتجر الإلكتروني عبر هذا الرابط (اضغط هنا).

 

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