مبادرة لتخصيص صك وقفي لبناء المساجد باسم أبطال «الصحة» (فيديو)

تواصل – فريق التحرير:
أطلقت جمعية العناية بمساجد الطرق مبادرة لتخصيص صك وقفي يذهب ريعه للمساجد، يكون باسم أبطال القطاع الصحي، تقديرا لجهودهم وتضحياتهم في مكافحة فيروس كورونا.
وأوضحت الجمعية، في مقطع فيديونشرته عبر حسابها في “تويتر”: “أن المبادرة تأتي عرفاناً بجهود أبطال وزارة الصحة في مواجهة أزمة كورونا، الذين تركوا بيوتهم وأهليهم من أجلنا، ليذهب أجر وثواب هذا الوقف إليهم.
وأضافت جمعية العناية بمساجد الطرق “شارك بهديتك لهم عبر المتجر الإلكتروني عبر هذا الرابط (اضغط هنا).
عرفاناً بجهود كافة أبطال القطاعات الصحية 🇸🇦
أطلقت#مساجدنا_على_الطرقمبادرة تخصيص صك وقفي ريعه للمساجد.
يكون أجره وثوابه لهؤلاء الأبطال الذين تركوا بيوتهم وأهليهم لأجلنا.
🎁 شارك بهديتك لهم عبر المتجر الإلكتروني👇🏼https://t.co/o3ZEhCMyoJpic.twitter.com/zRx6zgueb2
— مـ ـسـ ـاجـ ـدنـ ا علـ ـى الـ طـ ـرق (@msajidona)March 29, 2020