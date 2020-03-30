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«الصحة»: 2500 حالة غادرت دور الضيافة.. أمضوا 14 يوماً ونتائجهم سلبية من كورونا

«الصحة»: 2500 حالة غادرت دور الضيافة.. أمضوا 14 يوماً ونتائجهم سلبية من كورونا
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تواصل – واس:

أوضحت وزارة الصحة أن عدد النزلاء الذين غادروا دور الضيافة الصحية بعد ما أمضوا فيها 14 يوماً، وكانت نتائجهم سلبية من فيروس كورونا الجديد(كوفيد 19) بلغ أكثر من 2500 حالة من جميع مناطق المملكة.

وبينت الصحة أن جميع الحالات التي غادرت هم ممن استكملوا الإجراءات الطبية والفحوصات المطلوبة وسط متابعة من كوادر طبية متكاملة من أطباء وأخصائيين وممرضين.

وأمنت الصحة مختلف الخدمات للنزلاء وتوفير إحتياجاتهم من خارج الفندق في أي وقت، إلى جانب تواصلها مع النزلاء اجتماعياً ونفسياً وتوعيتهم عبر الشاشات الداخلية في دور الضيافة ومن خلال رقم مخصص للتوعية والاستشارات الطبية والنفسية، مبينةً أنها عمدت أيضاً إلى التعاون مع هيئة الطيران المدني لنقل النزلاء الذين يعيشون خارج المدينة التي قضوا فيها مدة الحجر الصحي عن طريق الطائرات.

من جهتهم عبرالنزلاء عن سعادتهم وشكرهم للوزارة نظير ماقدمته لهم من رعاية صحية وخدمات متميزة.

يذكر أن “الصحة” هيأت عدداً من دور الضيافة الصحية ليقضي فيها الضيوف ممن يشتبه إصابتهم بفيروس كورونا، وذلك في إطار الإجراءات الاحترازية للوقاية من هذا الفيروس ومنع انتشاره، إذ أجرت لهم الفحوصات المخبرية المتقدمة، بجانب رعايتهم طبياً على مدى 14 يوم حفاظاً على صحتهم ومنعاً لإنتقال العدوى للمخالطين لهم.

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