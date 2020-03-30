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متحدث «الصحة»: لم نسجل أي وفيات اليوم بـ«كورونا».. وتعافي 49 حالة جديدة (فيديو)

متحدث «الصحة»: لم نسجل أي وفيات اليوم بـ«كورونا».. وتعافي 49 حالة جديدة (فيديو)
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تواصل – فريق التحرير:

أكد المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة، محمد العبد العالي، اليوم الاثنين، أنه لم يتم تسجيل أي حالة وفاة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد – 19).

وأفاد “العبد العالي” خلال المؤتمر الصحفي اليومي عن مستجدات فيروس كورنا بالمملكة، بتعافي “49 حالة جديدة من الفيروس ليصل الإجمالي 115 حالة”.

وأشار متحدث الصحة إلى “تسجيل 154 حالة جديدة مصابة بفيروس كورونا بالمملكة، وبذلك يرتفع إجمالي الحالات المصابة إلى 1453 حالة.

ووصف “العبد العالي”، الخروج في النهار لغير الضرورة بـ”الأمر المؤسف جدًا”، مبينًا أن “النهار ليس وقت للزيارات والتجمعات، والتسوق يمكننا الاستفادة من التطبيقات”.

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