حضروا لمشاهدة جريان السيول.. دوريات الأمن تُفرّق تجمعات لعوائل بمنتزه بري في حائل

تواصل – حائل

فرّقت دوريات الأمن بحائل، اليوم؛ تجمّعات شبابية وعوائل تجمّعوا لمشاهدة جريان الأودية، والتنزه في المنتزهات البرية قبل حلول وقت منع التجول، وذلك بعد هطول أمطار على حائل اليوم.

ووجه مدير إدارة دوريات الأمن بمنطقة حائل، العقيد حبيب بن عطالله الجهني، دورياته بتفريق التجمعات كافة في إطار تنفيذ الخطة الرامية إلى تطبيق قرارات الدولة المتعلقة بمنع التجمعات لمواجهة خطر كورونا.

وذكر شهود عيان أن الدوريات فرّقت الشباب والعوائل وأخذت خلال وقت وجيز كل الإجراءات لحصر حركتهم.

وشهدت جنوب مدينة حائل على أحياء الرصف والوادي، أمطارًا غزيزة ظهر اليوم، وبعده خرج الشباب والعوائل للتنزه أمام الأودية التي تجري من سيول جبال أجا غرب حي الوادي.