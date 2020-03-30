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تماثلوا للشفاء من «كورونا».. شاهد فرحة مواطنين بعد خروجهم من محاجر «الرياض» و«الشرقية» (فيديو)
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تواصل – فريق التحرير:

أبدى مواطنون سعادتهم بعد قضائهم فترة الحجر الصحي اللازم لمدة 14 يومًا، بمحاجر الصحة بمحافظتي الرياض والشرقية، بعد التأكد من سلامتهم من فيروس كورونا.

وأظهرت مقاطع فيديو بثتها قناة “الإخبارية” بدء عودة المواطنين إلى منازلهم بعد أن أجريت عليهم كافة الفحوصات المختبرية للتأكد من سلامتهم وخلوهم من فيروس كورونا.

وجميع الحالات الموجودة في مراكز الحجر الصحي التي انشئتها الصحة في الشرقية والرياض تتم متابعتهم بصورة مستمرة تحت إشراف طبي متخصص وتقدم لهم الرعاية للتأكد من سلامتهم.

وأكد المواطنون أنه لم يكن هناك تفريق بين سعودي وغير سعودي في فترة الحجر، والخدمات تم تقديمها للجميع سواسية.

وقال مواطن إن “كل الخدمات كانت متوفرة خلال فترة الحجر الصحي، والدولة لم تقصر، صحيح أن العامل النفسي كان قاصي علينا لكل جاوزنا الأزمة رغم صعوبته”.

فيما أبدت مواطنة بعد خروجها من محجر الرياض، سعادتها بانتهاء فترة الحجر وظهور نتيجتها السلبية من المرض، مرحبة بالجهود الجبارة التي قدمتها الدولة في مواجهة الفيروس.

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