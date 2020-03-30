«حساب المواطن» يكشف حقيقة تعليق نتائج دراسة الأهلية لشهر مارس

تواصل – الرياض:

أوضح برنامج حساب المواطن، اليوم الاثنين، حقيقة تعليق نتائج دراسة الأهلية للدورة 28 لشهر مارس.

جاء ذلك ردًا على سؤال مواطن قال فيه: “هل بينزل حساب المواطن ولا بيتوقف علشان الأوضاع.. لأن حتى الآن ما تمت دراسة الأهلية للمستفيدين”.

ورد الحساب مؤكداً أن نتائج إعلان دراسة الأهلية للدورة الثامنة والعشرين لشهر مارس، صدرت بتاريخ 24/02/2020، ولا صحة لتعليقها لأي سبب.

وأشار إلى أن الإعلان عن صدور نتائج الأهلية شهريًا، من خلال الحساب الرسمي للبرنامج، وبإمكان معرفة النتيجة عن طريق حساب (دراسة الأهلية).

وأوضح أنه “في حال انطبقت شروط الأهلية ومعايير الاستحقاق، سيتم صرف الدعم، ويتم صرف البدل بشكل دوري في اليوم العاشر من كل شهر ميلادي، أو يوم قبله أو بعده، في حال صادف عطلة نهاية الأسبوع”.

وكان الحساب فسر موقفه بالنسبة لطريقة التعامل مع الطلبات الجديدة التي تم تقديمها بعد العاشر من مارس الجاري، في ظل تعليق العمل بالمكاتب والمصالح الحكومية، احترازًا لتفشي فيروس كورونا.

وذكر أن الطلبات الجديدة ستتم دراستها وإبلاغ أصحابها باستيفائهم شروط الأهلية من عدمه، وذلك عن طريق زيارة حساب “دراسة الأهلية”، ضمن دورة الأهلية لشهر مايو.

وكان برنامج حساب المواطن، أعلن في وقت سابق، إيداع 2.7 مليار ريال مخصص دعم الدفعة الـ28 (دفعة شهر مارس) للمستفيدين المكتملة طلباتهم.

وبلغت نسبة المستفيدين مستوفى معايير الاستحقاق 83%؛ ليتجاوز عددهم 12.7 مليون مستفيد وتابع، كما بلغ إجمالي التعويضات المدفوعة بأثر رجعي عن الدفعة السابقة 11 مليون ريال، ليصبح إجمالي ما دفعه البرنامج للمستفيدين منذ انطلاقه 68.8 مليار ريال، منها 452 مليون ريال تعويضات عن دفعات سابقة.