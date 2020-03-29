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«كورونا» يهدد حياة 100 ألف أمريكي.. مسؤولون يحذرون من سيناريو مفزع تنتظره بلادهم

«كورونا» يهدد حياة 100 ألف أمريكي.. مسؤولون يحذرون من سيناريو مفزع تنتظره بلادهم
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تواصل – وكالات:

أطلق مسؤولون أمريكيون، الأحد، تحذيرات من إصابة الملايين ووفاة الآلاف في بلادهم؛ جراء تفشي فيروس كورونا.

وقال مدير المعهد الوطني الأمريكي للحساسية والأمراض المعدية، أنتوني فوتشي، إن الولايات المتحدة ستسجل على الأرجح ملايين الحالات من الإصابة بكورونا.

وحذر فوتشي في تصريحات لشبكة “سي.إن.إن” الأمريكية من أن حصيلة الوفيات في الولايات المتحدة يمكن أن تصل إلى 100 ألف شخص.

وأشار إلى أن هناك أكثر من 124 ألف إصابة بالفعل إلى جانب 2190 حالة وفاة في البلاد.

وقال  إن القدرة على إجراء فحوصات الكشف عن الإصابة بالفيروس في البلاد لاتزال ضعيفة إلى حد ما.

فيما اتهمت رئيسة مجلس النواب الرئيس دونالد ترامب بإنكار المدى الحقيقي لانتشار الوباء في البلاد.

وقالت في تصريحات لـ”سي. إن. إن” اليوم، إن إنكاره ترامب في البداية “كان مميتا”، وذلك مع تخطي حصيلة الوفيات الناجمة عن الإصابة بالفيروس في الولايات المتحدة حاجز الألفي شخص.

كما اعترضت بشدة على اقتراح  من جانب ترامب بإعادة فتح الاقتصاد بحلول 12 أبريل المقبل، محذرة من أن الفيروس ما زال ينتشر.

وأشارت إلى أن نقص وسائل الفحص للكشف عن الإصابة بالفيروس تعني أن النقاط الساخنة الجديدة قد تفلت من الملاحظة والمراقبة .

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