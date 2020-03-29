«إمام» واحد لجميع الفروض.. إعلان جدول التناوب اليومي لأئمة الحرمين

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أعلنت الرئاسة العامة لشؤون الحرمین الشريفین، جدول التناوب الیومي لأئمة الحرمین الشريفین، الذي بدأ تطبیقه الیوم الأحد.

ويأتي قرار التناوب، حرصًا على تطبیق أعلى التدابیر الوقائیة لمنع تفشي فیروس كورونا.

وبحسب الجدول، يؤم المصلین في جمیع الصلوات بالحرم المكي يوم الأحد الشیخ عبد الرحمن السديس، ويوم الاثنین الشیخ سعود

الشريم، والثلاثاء الشیخ ياسر الدوسري، والأربعاء الشیخ فیصل بن حمید، والخمیس الشیخ عبد الله عواد الجھني، والجمعة الشیخ بندر بلیلة، والسبت الشیخ ماھر معیقلي.

وفي الحرم النبوي الشريف سیؤم الإمام المصلین في صلاة واحدة على مدار الیوم، ففي صلاة الفجر الشیخ عبدالله البعیجان، والظھر الشیخ أحمد طالب بن حمید والعصر الشیخ أحمد بن علي الحذيفي، والمغرب الشیخ عبد الباري الثبیتي، والعشاء الشیخ عبد المحسن محمد القاسم.

يذكر أن مقترح التناوب لقي استحسانًا كبيرًا وارتياحًا تامًا من الأئمة والمؤذنين بالمسجد الحرام؛ الذين أكدوا إسهامه بشكل فاعل في توفير الجهد والوقت، وتكامل حزمة الإجراءات الاحترازية لمواجهة فايروس كورونا.