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سيناريو مرعب تنتظره نيويورك خلال أسبوع.. ومسؤول يدعو الجيش الأمريكي للتحرك

سيناريو مرعب تنتظره نيويورك خلال أسبوع.. ومسؤول يدعو الجيش الأمريكي للتحرك
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تواصل – وكالات:

وجه عمدة نيويورك بيل دي بلاسيو، اليوم الأحد، نداءً تحذيريًا من سيناريو مرعب تواجهه المدينة خلال أسبوع، مطالبًا الجيش الأمريكي بالتحرك.

وحذَّر بلاسيو، في تصريحات نقلتها شبكة CNN من سيناريو مرعب ينتظر المدينة، حيث ستنفد فيها كل الإمدادات الطبية الأساسية والفردية بحلول الـ5 من أبريل، أي بعد أسبوع من اليوم.

وقال إن المدينة تواجه “تصعيدا حادا مع مرور الأيام.. إننا نشاهد تصعيدا لم نشهده من قبل في حياتنا، المقارنة الوحيدة منذ 100 عام مع جائحة الإنفلونزا الإسبانية”.

وأشار إلى تسجيل المدينة أكثر من 30 ألف حالة مؤكدة من الإصابة بكورونا المستجد.

وأضاف أنه مع وصول عدد حالات الوفاة إلى 672، لا يمكن إلا للجيش الأمريكي الاستجابة للأزمة على النطاق المطلوب.

وأكد أن المدينة تعاني نقصا حادا في أجهزة التفس، وهناك حاجة لإحضار أعداد كبيرة من الأطباء والممرضات العسكريين والمدنيين لتخفيف العبء عن الطاقم الطبي المحلي الذي يعاني من الإجهاد.

وحول الخلاف الأخير مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بصدد فرض الحجر الصحي على المدينة، قال بلاسيو: “أريد أن أعرف ما إذا كنا سنجلب أجهزة التنفس ومعدات الحماية الشخصية والأطباء والممرضات لإنقاذ الأرواح هنا في نيويورك.. هذا هو المعيار بالنسبة لي”.

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