الخريطة التفاعلية
غلق الخريطة
ولي العهد يصل منطقة الجوف
أقرا الخبر
ولي العهد يصل منطقة الجوف

ولي العهد يصل منطقة الجوف

بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه
أقرا الخبر
بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه

بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه

مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)
أقرا الخبر
مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)

مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)

ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)
أقرا الخبر
ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)

ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)

مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي
أقرا الخبر
مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي

مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي

وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»
أقرا الخبر
وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»

وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»

الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره
أقرا الخبر
الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره

الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره

نائب أمير منطقة جازان ينقل تعازي القيادة لوالد وذوي الشهيد «العريف معافا»
أقرا الخبر
نائب أمير منطقة جازان ينقل تعازي القيادة لوالد وذوي الشهيد «العريف معافا»

نائب أمير منطقة جازان ينقل تعازي القيادة لوالد وذوي الشهيد «العريف معافا»

«البريد» يتخذ إجراءات احترازية جديدة للوقاية من «كورونا»

«البريد» يتخذ إجراءات احترازية جديدة للوقاية من «كورونا»
0

تواصل – واس:

كشف البريد السعودي بالمدينة المنورة، اليوم الأحد، عن عدد من الإجراءات الاحترازية والوقائية لمنع انتشار فيروس كورونا المستجد من خلال إيصال الطرود للعملاء من مواطنين ومقيمين إلى منازلهم.

وأوضح البريد أن الإجراءات اشتملت إنشاء لجنة إدارة الأزمات وتسهيل الأعمال بوضع العديد من الإجراءات الاحترازية للحد من انتشار الفيروس داخل مكاتب البريد بالتعقيم المستمر.

وأشار إلى أن بعض الإجراءات تخص الموظفين من حيث سياسة العمل عن بعد إلى جانب تنفيذ عدد من المبادرات لخدمة المواطن والمقيم.

وشملت الإجراءات مبادرة “لسلامتك نوصلها لك”؛ وذلك بإيصال جميع الطرود والشحنات إلى العملاء في منازلهم بعد التأكد من سلامة هذه الشحنات والطرود.

مواد ذات صلة

مستجدات «كورونا» في العالم.. 683 ألف إصابة ووفاة 32 ألف شخص

مستجدات «كورونا» في العالم.. 683 ألف إصابة ووفاة 32 ألف شخص

استشاري يوضح حقيقة انتشار فيروس «كورونا» عبر الهواء

استشاري يوضح حقيقة انتشار فيروس «كورونا» عبر الهواء

إليك.. 5 نصائح مهمة للتسوق الآمن للوقاية من فيروس كورونا

إليك.. 5 نصائح مهمة للتسوق الآمن للوقاية من فيروس كورونا

كارثة في إيطاليا.. عدد وفيات فيروس كورونا يتجاوز عشرة آلاف

كارثة في إيطاليا.. عدد وفيات فيروس كورونا يتجاوز عشرة آلاف

التعليقات (٠)اضف تعليق

أضف تعليقًا

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه.

You may use theseHTMLtags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>