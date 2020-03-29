«البريد» يتخذ إجراءات احترازية جديدة للوقاية من «كورونا»

تواصل – واس:

كشف البريد السعودي بالمدينة المنورة، اليوم الأحد، عن عدد من الإجراءات الاحترازية والوقائية لمنع انتشار فيروس كورونا المستجد من خلال إيصال الطرود للعملاء من مواطنين ومقيمين إلى منازلهم.

وأوضح البريد أن الإجراءات اشتملت إنشاء لجنة إدارة الأزمات وتسهيل الأعمال بوضع العديد من الإجراءات الاحترازية للحد من انتشار الفيروس داخل مكاتب البريد بالتعقيم المستمر.

وأشار إلى أن بعض الإجراءات تخص الموظفين من حيث سياسة العمل عن بعد إلى جانب تنفيذ عدد من المبادرات لخدمة المواطن والمقيم.

وشملت الإجراءات مبادرة “لسلامتك نوصلها لك”؛ وذلك بإيصال جميع الطرود والشحنات إلى العملاء في منازلهم بعد التأكد من سلامة هذه الشحنات والطرود.