متحدث الصحة يوضح احتمالية الإصابة بكورونا بعد انتهاء «منع التجول» (فيديو)

تواصل – فريق التحرير:

أوضح المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة الدكتور محمد العبد العالي، مدى احتمالية تسجيل حالات كورونا جديدة في المملكة بعد انتهاء فترة منع التجول وعودة الحياة لطبيعتها.

وقال العبد العالي في مقطع فيديو نشرته الوزارة عبر حساباتها بـ “تويتر”، إن العالم كله قد يسجّل حالات جديدة بالرغم من الالتزام بالإجراءات الوقائية، وذلك لطبيعة فيروس كورونا المستجد الذي قد يتحوّل إلى فيروس موسمي.

وأشار متحدث الصحة إلى أنه بالرغم من احتمال تسجيل حالات جديدة؛ إلا أنه بوجود اللقاحات والتمسك بالإجراءات الوقائية فيمكن التقليل من فرص الإصابة بكورونا أو غيره من الفيروسات الموسمية.