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اللحظات الأخيرة بمطار «هيثرو».. كيف تعاملت سفارة المملكة مع المبتعثين في بريطانيا؟

اللحظات الأخيرة بمطار «هيثرو».. كيف تعاملت سفارة المملكة مع المبتعثين في بريطانيا؟
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تواصل – متابعات:

كشف الطالب المبتعث في لندن صالح بن عاطف تفاصيل اللحظات الأخيرة لرحلة عودته الملغاة في مطار هيثرو البريطاني عقب تفشي أزمة فايروس كورونا.

ونقلت صحيفة “عكاظ” عن بن عاطف، تأكيده، أن ما فعلته السفارة السعودية في بريطانيا يثلج الصدر، ويؤكد أنها كانت على قدر المسؤولية.

وعن تفاصيل الرحلة، ذكر أنه كان من المفترض عودته لكن الرحلة ألغيت في اللحظات الأخيرة بعد إيقاف الرحلات الدولية.

وأضاف أن ممثل السفارة السعودية حضر وطمأن جميع السعوديين المتواجدين في المطار أنهم في رعاية السفارة السعودية، ثم وفرت السفارة حافلات وسيارات خاصة لنقل المواطنين إلى مقر الإقامة عبارة عن فندق 5 نجوم بالقرب من المطار لحين عودة الرحلات الدولية.

وأشار إلى أنه بعد استقرار الجميع في الفندق بدأت السفارة في توزيع استبانات بمثابة الكشف الأولي على كل فرد، ثم وفرت أدوات التعقيم والحماية من فايروس كورونا.

وأكد المبتعث أن السفارة تقدم خدمات مميزة باهتمام كبير، مشيرًا إلى عدوم وجود أي صعوبة في التواصل، حيث يتواجد ممثل السفارة بشكل دائم، إضافة لتوفر وسائل الاتصال.

وعبّر عن شعوره بالفخر بما تقدمه السفارة للمواطنين من خدمات كبيرة تعكس مدى حرص قيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، وولي العهد الأمير محمد بن سلمان، على رعاية جميع السعوديين في كل مكان.

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