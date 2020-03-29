فضل البقاء في المملكة.. «أمريكي» يرفض العودة لبلاده بسبب كورونا (فيديو)

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فضل مواطن أمريكي البقاء في المملكة العربية السعودية، وعدم العودة إلى بلاده في ظل تفشي فيروس كورونا الجديد “كوفيد 19” هناك.

وقال المواطن الأمريكي، في مقطع فيديو متداول: “خبر منشور على صحيفة سعودي جازيت وعلى موقع السفارة الأمريكية بشأن تخطيط رحلة للعودة إلى أمريكا.. هذا إشعار قصير المدة للجميع”.

وقال “أنا لن أذهب في أي رحلة لأمريكا، ذهابك إلى هناك أشبه بالذهاب لبركان وهو في ثورة انفجار، وسأبقى هنا وسأكون بخير” مضيفا أن الذهاب لأمريكا في هذا الوقت هو فكرة حمقاء.

وأضاف: “هل شاهدت الإجراءات التي اتخذها السعوديون؟ يقومون بعمل رائع هنا في السعودية، الوضع هنا أفضل لي في جميع الأحوال، السعوديون عملهم رائع”.