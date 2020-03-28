الأرقام تبشر بزوال أزمة كورونا.. المملكة تجني ثمار تعليق الطيران

تواصل – الرياض:

أوضح الباحث في فيروسات الإنفلونزا والكورونا بمركز الأبحاث في مدينة الملك فهد الطبية الدكتور بندر العصيمي، نتائج حظر ومنع الطيران، مبشرًا بزوال أزمة الفيروس في المملكة.

وفي تغريدة بموقع تويتر، طرح العصيمي تساؤلاً عن انتشار العدوي، قائلاً: هل هناك نتائج من الحظر ومنع الطيران؟ أم أن الوضع يزداد سوءً؟

وقال إن “في علم الوبائيات هناك رقم دلالي لمعرفة سرعة انتشار الفيروس في المجتمع، ويرمز له بـ(R0) آر زيرو؟”.

وفسر الرمز أنه “باختصار: كم عدد الأشخاص الذين تنتقل لهم العدوى من شخص واحد”.

وأشار إلى أنه في بداية أزمة كورونا في الصين كان معدل انتشار العدوى (3:1) بمعنى أن المصاب الواحد ينقل العدوى لثلاثة أشخاص”، مستدركأ أن “R0 في العالم الآن ما بين 2 و 7”.

وقال إن “أسوأ الميكروبات في معدل R0 هو الحصبة فالمصاب الواحد يستطيع نقل العدوى إلى ١٨ شخصًا، أما R0 لفيروس الايبولا مثلاً 2.5 ولكن ٩٠٪ من المصابين يموتون”.

وذكر أنه “في ١٨ فبراير أعلنت إيطاليا عن ٣ حالات وبعد ٢٠ يوما في ٩ مارس وصل العدد لـ٧٣٠٠ مصاب. هذا يعني أن معدل الانتشار (6:1) المصابيب الواحد يعدي ٦ اشخاص”.

وأوضح أنه “متى ما أصبح (R0<1) المعدل أقل من 1 فهذا يعني أن المصاب لا يستطيع نقل العدوى لشخص آخر وهنا تتناقص أعداد المصابين ويبدأ انتهاء الأزمة”.

ومن أهم دلالات R0، بحسب العصيمي، هو قياس كفاءة الإجراءات التي تتخذها الدول في منع انتشار العدوى، مؤكدًا أن المملكة قدمت مبكراً أروع الأمثلة في إدارة الأزمة، واتخذت حزمة من الإجراءات الصارمة.

وأشار إلى تسجيل المملكة في أول حالة في تاريخ ٢ مارس، متابعًا: “نستطيع حساب R0 كل 5 أيام وهو وقت حضانة الفيروس في كل دورة.. مر علينا الان 5 دورات وكان R0 في الدورة الثالثة 5.1 ثم جاء منع الطيران فنزل المعدل الى 2.4 ثم ارتفع المعدل الى 2.7 فجاء حضر التجول لينزل المعدل الى 1.7 “.

وتابع “انتهت الدورة 4 للفيروس بـ 511 اصابة وكان R0 لها 4.75 لو استمر المعدل كان سمعنا يوم ٢٧ مارس أن مجموع الاصابات 2418 وليس 1104 (الأخضر) “.

وقال إنه “مع نهاية الدورة الخامسة يوم ٢٧ مارس (أمس الجمعة) كان معدل R0 من بداية الأزمة 4.06 مقارنة بـ 4.7 في الدورة الرابعة وهذا يعني حماية 1314 شخص من تلقي عدوى كورونا خلال هذا الاسبوع، هذا يعني أن إجراءات حضر التجول ومنع السفر وغيرها تنجح بنسبة 54% في محاولات لإنقاص R0 لأقل من 1 في الأسابيع القادمة”.

وأشار إلى أن معدل الممكلة في الدورة الخامسة تحديداً .R0=1.7

وأوضح: “إذا استطعنا في الدورة السادسة للفيروس في 1 إبريل تسجيل إصابات اقل من 593 فسيكون معدل R0 أقل من 1 هذا سيعني بداية تراجع الأعداد ومع تعافي المرضى إن شاء الله سينقطع دابر المرض”.

ولفت إلى أنه “أما إذا ارتفع عدد الإصابات عن 593 فقد تتخذ الدولة إجراءات أو خطط أكثر”.

واختتم: “لمن سأل عن طريقة الحساب، هي معادلتين بسيطة فيها جذور تربيعية وكذا، المهم هي المتابعة المستمرة لتسجيل الحالات كل دورة، ورصد المعدلات بشكل تراكمي “.

لمن سأل متى ستنتهي الأزمة؟ أجاب العصيمي: “الجواب يعتمد علينا في الامتثال بالتباعد الاجتماعي وكتبت عن مستقبل الأزمة بتفاصيل في ثريد يوم أمس”.

وأعلنت المملكة فرض حظر تجول في كافة أنحاء البلاد، اعتبارًا من يوم الاثنين، في إطار إجراءات مواجهة انتشار فيروس كورونا المستجد، بعد ارتفاع ملحوظ في أعداد الإصابات بالفيروس.

وبحسب الأمر الملكي الصادر عن العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز، سيبدأ حظر التجول من السابعة مساءً إلى السادسة صباحًا، اعتبارًا من الاثنين ولمدة 21 يوما.