الخريطة التفاعلية
غلق الخريطة
ولي العهد يصل منطقة الجوف
أقرا الخبر
ولي العهد يصل منطقة الجوف

ولي العهد يصل منطقة الجوف

بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه
أقرا الخبر
بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه

بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه

مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)
أقرا الخبر
مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)

مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)

ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)
أقرا الخبر
ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)

ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)

مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي
أقرا الخبر
مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي

مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي

وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»
أقرا الخبر
وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»

وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»

الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره
أقرا الخبر
الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره

الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره

نائب أمير منطقة جازان ينقل تعازي القيادة لوالد وذوي الشهيد «العريف معافا»
أقرا الخبر
نائب أمير منطقة جازان ينقل تعازي القيادة لوالد وذوي الشهيد «العريف معافا»

نائب أمير منطقة جازان ينقل تعازي القيادة لوالد وذوي الشهيد «العريف معافا»

«المطلق»: لزوم المسلم بيته هذه الأيام «عبادة» أجرها عظيم

«المطلق»: لزوم المسلم بيته هذه الأيام «عبادة» أجرها عظيم
0

تواصل – فريق التحرير:

نصح عضو هيئة كبار العلماء الدكتور عبدالله المطلق، عموم المسلمين بلزوم البيت في هذه الأيام، مؤكدًا أنها “عبادة أجرها عظيم”.

وقال المطلق، في تغريدة بموقع “تويتر”، إن “لزوم المسلم البيتَ هذه الأيام عبادة أجرها عظيم، حثَّ عليها النبي ﷺ”.

واستشهد بقول النبي ﷺ: (ليس من رجل يقع الطاعون فيمكث في بيته صابرا محتسبا يعلم أنه لا يصيبه إلا ما كتب الله له إلا كان له مثل أجر الشهيد).

وشدد على أن لزوم البيت “طاعة لولي الأمر بمراعاة المصالح ومنفعة ظاهرة تعود على الفرد وأهله والمجتمع”.

وأجبر انتشار فيروس كورونا دولاً عدة على إجراءات تحصينية لمواطنيها ضد فيروس كورونا؛ منها فرض حظر التجول، وتعطيل الدراسة، ومنع التجمعات العامة.

مواد ذات صلة

«الصحة»: 51 ألف فحص لاكتشاف «كورونا» والمملكة بين الأفضل عالميًا (فيديو)

«الصحة»: 51 ألف فحص لاكتشاف «كورونا» والمملكة بين الأفضل عالميًا (فيديو)

اكتشاف علامة مبكرة للإصابة بفيروس «كورونا».. راقب لون عينيك

اكتشاف علامة مبكرة للإصابة بفيروس «كورونا».. راقب لون عينيك

«الصحة»: حالة وفاة جديدة بـ«كورونا».. وارتفاع أعداد المتعافين إلى 37 حالة

«الصحة»: حالة وفاة جديدة بـ«كورونا».. وارتفاع أعداد المتعافين إلى 37 حالة

الصين تسجل 3 وفيات و54 إصابة جديدة بفيروس «كورونا»

الصين تسجل 3 وفيات و54 إصابة جديدة بفيروس «كورونا»

التعليقات (٠)اضف تعليق

أضف تعليقًا

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه.

You may use theseHTMLtags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>