«المطلق»: لزوم المسلم بيته هذه الأيام «عبادة» أجرها عظيم

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نصح عضو هيئة كبار العلماء الدكتور عبدالله المطلق، عموم المسلمين بلزوم البيت في هذه الأيام، مؤكدًا أنها “عبادة أجرها عظيم”.

وقال المطلق، في تغريدة بموقع “تويتر”، إن “لزوم المسلم البيتَ هذه الأيام عبادة أجرها عظيم، حثَّ عليها النبي ﷺ”.

واستشهد بقول النبي ﷺ: (ليس من رجل يقع الطاعون فيمكث في بيته صابرا محتسبا يعلم أنه لا يصيبه إلا ما كتب الله له إلا كان له مثل أجر الشهيد).

وشدد على أن لزوم البيت “طاعة لولي الأمر بمراعاة المصالح ومنفعة ظاهرة تعود على الفرد وأهله والمجتمع”.

وأجبر انتشار فيروس كورونا دولاً عدة على إجراءات تحصينية لمواطنيها ضد فيروس كورونا؛ منها فرض حظر التجول، وتعطيل الدراسة، ومنع التجمعات العامة.