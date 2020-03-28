«التجارة» توضح أفضل توقيت للتسوق في فترة الحظر (فيديو)

تواصل – فريق التحرير:

أكدت وزارة التجارة، السبت، وفرة السلع التموينية بالأسواق، موضحة أفضل توقيت للتسوق خلال فترة منع التجول.

ووفق مقطع فيديو، نفذت الفرق الرقابیة التابعة للوزارة التجارة، الیوم جولات تفقدية على عدد من أبرز أسواق “الھايبر ماركت” في المملكة، للوقوف على حركة التسوق، وتوفر السلع الاستھلاكیة.

وبيَّنت الوزارة محاسن وإيجابیات التسوق خلال أوقات الصباح، مشيرة إلى أن المراكز والأسواق تكون غیر مزدحمة.

كما أظھرت الفیديوھات توفر جمیع أنواع السلع وذلك في أسواق بالرياض وجدة وطريف، ونجران.

وفي وقت سابق أكدت وزارة التجارة، بعد تطبیق منع التجول، على توفر جمیع السلع والخدمات للمواطنین والمقیمین.

وأشارت إلى تنفذيها آلاف الجولات التفتیشیة على محلات بیع اللحوم والدجاج والأسماك والھايبر ماركت والأسواق للتأكد من توفر السلع وعدم رفع الأسعار.