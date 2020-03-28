للوقاية من كورونا.. الموافقة على مقترح التناوب اليومي لأئمة ومؤذني المسجد الحرام

تواصل – فريق التحرير

وافق الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي الشيخ الدكتور عبد الرحمن السديس، على مقترح التناوب اليومي بين أئمة ومؤذني المسجد الحرام.

وجاء القرار، وفق بيان للرئاسة العامة، تناغماً مع الإجراءات الاحترازية التي تبذلها المملكة؛ من أجل توفير أعلى درجات الوقاية والسلامة للمواطنين والمقيمين.

وتتضمن المقترح خفض التواجد اليومي للأئمة والمؤذنين عن طريق تطبيق التناوب اليومي بينهم.

ووفق المقترح يتولى المهمة إمام واحد، ومؤذنان اثنان كحد أعلى يومياً لأداء كافة الفروض ورفع الأذان؛ مما يوفر الجهد ويقلل من تردد الدخول والخروج يوميًا ذهابًا وإيابًا، ويضمن اتخاذ السبل الوقائية التي تضمن سلامتهم.

يذكر أن مقترح الإدارة العامة لشؤون الأئمة والمؤذنين لقي استحسانًا كبيرًا وارتياحًا من الأئمة والمؤذنين بالمسجد الحرام.

وأكد أئمة ومؤذنو المسجد الحرام إسهام المقترح بشكل فاعل في توفير الجهد والوقت، وتكامل حزمة الإجراءات الاحترازية التي تطبقها الرئاسة بالتعاون مع الجهات الأمنية والصحية من أجل حماية القاصدين ووقايتهم من جائحة فايروس كورونا المستجد.