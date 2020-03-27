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مستشار أسري: ما أروع إيجابيات «أزمة كورونا» في مملكة الإنسانية (فيديو)

مستشار أسري: ما أروع إيجابيات «أزمة كورونا» في مملكة الإنسانية (فيديو)
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تواصل – فريق التحرير:

أثنى الدكتور إبراهيم بوبشيت المستشار الأسري، على أداء جميع الأجهزة في المملكة في التعامل مع أزمة فيروس كورونا “كوفيد 19″، والتي أظهرت معدن الشعب السعودي في الأزمات.

وقال بوبشيت: “في الأزمات سوف نرى الإيجابيات، في الأزمات سوف نقطف بإذن الله ثمارا يانعات، في الأزمات سوف نرى رجالا كما رأينا اليوم، ها هي وزارة الصحة نرى أبطالها ونرى رجالها نفخر بهم” .

وأضاف “رأينا رجالا في الداخلية وفي وزارة الدفاع وفي جميع القوات البرية والبحرية، وهكذا نحن اليوم في مملكة الإنسانية نرى رجالا يحملون في طياتهم حب الإنسان وخدمة الإنسانية”.

وتابع بوبشيت “ما أروع أن نعيش تحت مظلة عظيمة مليئة بالإيجابية بالتفاؤل بإذن الله، لأن الله يقول {وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ ۚ إِنَّ اللَّهَ بَالِغُ أَمْرِهِ}.

 

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