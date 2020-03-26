الخريطة التفاعلية
غلق الخريطة
ولي العهد يصل منطقة الجوف
أقرا الخبر
ولي العهد يصل منطقة الجوف

ولي العهد يصل منطقة الجوف

بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه
أقرا الخبر
بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه

بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه

مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)
أقرا الخبر
مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)

مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)

ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)
أقرا الخبر
ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)

ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)

مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي
أقرا الخبر
مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي

مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي

وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»
أقرا الخبر
وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»

وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»

الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره
أقرا الخبر
الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره

الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره

نائب أمير منطقة جازان ينقل تعازي القيادة لوالد وذوي الشهيد «العريف معافا»
أقرا الخبر
نائب أمير منطقة جازان ينقل تعازي القيادة لوالد وذوي الشهيد «العريف معافا»

نائب أمير منطقة جازان ينقل تعازي القيادة لوالد وذوي الشهيد «العريف معافا»

مفاجأة مدوية.. الباصق على النقود بمكة سليم من «كورونا»

مفاجأة مدوية.. الباصق على النقود بمكة سليم من «كورونا»
0

تواصل – فريق التحرير:

كشفت الجهات المختصة عن مفاجأة مدوية بشأن “الباصق” على النقود في أحد الأسواق التجارية في منطقة الطائف.

وأوضحت مصادر من صحة الطائف أن الباصق على النقود سليم من فايروس كورونا بعد ظهور نتائجه المخبرية، فيما تمت إحالته للجهات الأمنية للتحقيق معه بسبب بث الرعب والبصق على الكمامات والنقود المعدنية التي كانت معه غير مكترث بالاحترازات الصحية لمكافحة الفايروس، بحسب “عكاظ”.

وبحسب المصادر فإن صحة الطائف بادرت فور ظهور الشخص المعني في مقطع فيديو متداول، بأخذ عينة منه وإرسالها للتحليل، وأظهرت النتائج أنه سليم من الفيروس، فيما تم إغلاق محل الدواجن الذي كان يبيع فيه وتعقيمه ومصادرة الكميات منه.

يذكر أن النيابة العامة كانت قد وجهت فور ظهور مقطع الباصق، بإحالته للتحقيق، واخذ عينة للتأكد من إصابته بالفيروس من عدمه.

 

مواد ذات صلة

هل يوجد علاج أو لقاح حاليا لفيروس «كورونا»؟.. «الصحة» تجيب

هل يوجد علاج أو لقاح حاليا لفيروس «كورونا»؟.. «الصحة» تجيب

تعرف على مدة بقاء فيروس «كورونا» على الأحذية

تعرف على مدة بقاء فيروس «كورونا» على الأحذية

للوقاية من «كورونا».. «الشؤون البلدية» تدفع بـ15 ألف آلية لمباشرة أعمال النظافة بكافة الأمانات

للوقاية من «كورونا».. «الشؤون البلدية» تدفع بـ15 ألف آلية لمباشرة أعمال النظافة بكافة الأمانات

متحدث «التجارة» يعلن مفاجأة سارة بشأن التسوق عبر المتاجر الإلكترونية (فيديو)

متحدث «التجارة» يعلن مفاجأة سارة بشأن التسوق عبر المتاجر الإلكترونية (فيديو)

التعليقات (٠)اضف تعليق

أضف تعليقًا

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه.

You may use theseHTMLtags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>