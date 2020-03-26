مفاجأة مدوية.. الباصق على النقود بمكة سليم من «كورونا»

تواصل – فريق التحرير:

كشفت الجهات المختصة عن مفاجأة مدوية بشأن “الباصق” على النقود في أحد الأسواق التجارية في منطقة الطائف.

وأوضحت مصادر من صحة الطائف أن الباصق على النقود سليم من فايروس كورونا بعد ظهور نتائجه المخبرية، فيما تمت إحالته للجهات الأمنية للتحقيق معه بسبب بث الرعب والبصق على الكمامات والنقود المعدنية التي كانت معه غير مكترث بالاحترازات الصحية لمكافحة الفايروس، بحسب “عكاظ”.

وبحسب المصادر فإن صحة الطائف بادرت فور ظهور الشخص المعني في مقطع فيديو متداول، بأخذ عينة منه وإرسالها للتحليل، وأظهرت النتائج أنه سليم من الفيروس، فيما تم إغلاق محل الدواجن الذي كان يبيع فيه وتعقيمه ومصادرة الكميات منه.

يذكر أن النيابة العامة كانت قد وجهت فور ظهور مقطع الباصق، بإحالته للتحقيق، واخذ عينة للتأكد من إصابته بالفيروس من عدمه.