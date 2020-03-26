شاهد.. شارع التحلية «الحيوي» بالرياض خلال وقت «منع التجول»

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وثق مقطع فيديو، بثته قناة “العربية”، خلو شارع التحلية وهو من الشوارع الرئيسية في الرياض، من السيارات والمارة تماما بعد ساعة من دخول وقت منع التجول.

وأظهر المقطع، شارع التحلية “الحيوي” وقد خلا تماما من المارة ومن السيارات، في مشهد يعكس التزام الجميع بقرار منع التجول، ضمن الإجراءات الاحترازية للوقاية من تفشي فيروس كورونا.

وكان خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز قد وافق على اتخاذ المزيد من الإجراءات الاحترازية للحد من انتشار ​فيروس كورونا​ بالمملكة.

ومن بين هذه الإجراءات منع سكان مناطق المملكة الثلاث عشرة الخروج منها أو الانتقال لمنطقة أخرى، كما يمنع الدخول والخروج من المدن التالية ​الرياض​، و​مكة المكرمة​ و​المدينة المنورة​ وفق الحدود التي تضعها الجهة المعنية، يعمل بذلك ابتداءً من الساعة الثالثة عصراً من يوم الخميس الموافق 26/3/2020 وحتى انتهاء مدة المنع من التجول المحددة بالأمر الملكي.